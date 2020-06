Festa della Musica, Biella aderisce all’edizione 2020 in modalità virtuale

La Città di Biella aderisce anche quest’anno all’edizione 2020 della Festa Europea della Musica, la cui data ufficiale è fissata per domenica 21 giugno. L’iniziativa è stata lanciata in Francia nel 1982, diventando negli anni un evento di grande richiamo, che coinvolge ormai numerose città in tutta Europa.

Per festeggiare la giornata, in considerazione delle criticità legate allo stato di emergenza sanitaria ancora in atto, verrà utilizzata la recente pagina Facebook “Eventi e Manifestazioni Città di Biella”, che sabato 20 e domenica 21 giugno si trasformerà in un palcoscenico virtuale, presentando video ad opera delle principali realtà musicali che hanno collaborato in passato con l’Assessorato alla Cultura e che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa.

L’invito a partecipare è rivolto anche a gruppi musicali o a singoli che vorranno inviare un proprio video, della durata massima di 5 minuti e con formato rettangolare 16:9. Il materiale, corredato da una breve descrizione, dovrà essere inviato entro mercoledì 17 giugno all’indirizzo e-mail cultura@comune.biella.it . L’Assessorato alla Cultura resta a disposizione per chiarimenti anche telefonicamente al numero 015 2529345. L’Assessore Massimiliano Gaggino ringrazia tutti coloro che aderiranno, in attesa di poter tornare ad animare insieme la nostra Città “dal vivo”.