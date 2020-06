A 2 giorni dalla bomba d'acqua su Salussola, riapre al traffico la Provinciale 143

A 48 ore dal violento nubifragio che si è abbattuto domenica sera su Salussola, riapre alla viabilità la strada provinciale 143. A renderlo noto il vicepresidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo: “La strada è stata sgombrata dai detriti e ripulita. Sarà a doppio senso di circolazione con un restringimento di carreggiata e un rallentamento con segnalazione ottica conseguente”. Inoltre, sono stati posizionati i new jersey in cemento a protezione e segnate le strisce provvisorie sull'asfalto.

“Una buona notizia – confida al telefono il vicesindaco Valter Pozzo – Ora i mezzi pesanti potranno tornare a marciare su uno snodo fondamentale che collega il Biellese con Santhià e l'autostrada A4”. Novità positive anche dalla famiglia costretta a lasciare la propria abitazione a causa del maltempo. “È rientrata ieri mattina e sta bene – sottolinea il vicesindaco. E sulla riapertura di via Bergana? “Resta al momento chiusa al traffico per mettere in sicurezza l'intera zona”.