Chiavazzese, al via l'Open Day del settore giovanile e scolastico

A partire dal 1º luglio la Chiavazzese organizza gli Open Day riservati alle categorie del Settore Giovanile e Scolastico. Nell’organizzare questi momenti di divertimento e allegria, la Società blu-cremisi ha posto peró in primo piano la sicurezza contro la pandemia che, in questo delicato momento, dev’essere la priorità in assoluto è, dato ciò, osserverà i protocolli di sicurezza emanati dalla FIGC.

Gli Open Day sono gratuiti ed aperti a tutti: chiunque potrà prendere parte all’evento (tesserati, amici, conoscenti, parenti...), con l’obiettivo di divertirsi tramite le attività create ad hoc dai nostri tecnici, affacciandosi così al “Mondo Chiavazzese”, scoprendo il progetto societario giovanile e fare conoscenza con i tecnici patentati UEFA e dirigenti che, ogni giorno, mettono in campo la loro professionalità, esperienza e passione per questo magnifico sport. Per qualsiasi informazione in merito non esitate a contattare Alberto (366.5036475) o Stefano (338.7281742). Le informazioni e i dettagli saranno anche pubblicate sul nostro sito internet ufficiale www.chiavazzese75.com e sui nostri profili social.

Vi aspettiamo per divertirci insieme e conoscere il mondo blu-cremisi... con un pallone tra i piedi! Questo il calendario dell'Opena Day 2020, dalle 18 presso il campo sportivo di Cossila San Grato - Strada Garella: - Mercoledì 1º luglio: Giovanissimi 2006 e 2007 - Giovedì 2 luglio: Esordienti 2008 e 2009 - Venerdì 3 luglio: Pulcini 2010 e 2011 - Lunedì 6 luglio: Primi Calci e Piccoli Amici 2012, 2013, 2014 e 2015