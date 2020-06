Cossato, circolo Pd solidale con distribuzione generi alimentari e raccolta fondi per Croce Rossa

La solidarietà non si ferma a Cossato. Protagonista il circolo locale del Pd che, in una nota stampa, ha aggiornato la raccolta fondi a favore della Croce Rossa di Cossato: “Quando siamo venuti a conoscenza della difficoltà che aveva questa associazione nel reperire i presidi medici basilari e sapendo che è composta unicamente da volontari,ci siamo sentiti toccati e, con l’aiuto di molte persone e buona volontà, abbiamo raccolto circa 1400 euro che spenderemo per l'acquisto di questi dispositivi. Sinora abbiamo portato alla Croce Rossa circa 1000 mascherine, 400 guanti di qualità oltre a svariati prodotti per la sanificazione per circa 700 euro e il rimanente importo di pari valore lo utilizzeremo al più presto”.

L'altra iniziativa che ha visto all'opera i dem è stata la distribuzione di derrate alimentari, insieme all'associazione Banco di Beneficenza, consegnate alle 4 parrocchie del paese per poter portare un po’ di sollievo alle persone che a causa della pandemia sono andate in difficoltà. “Tutto questo è stato fatto grazie ai nostri militanti che si sono messi a disposizione – spiegano gli esponenti dem cossatesi - Sia fisicamente sia economicamente, a cui va il nostro profondo ringraziamento e dimostra quanto la voglia di fare permetta la buona riuscita delle iniziative”.