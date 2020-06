Centri Estivi 2020: pubblicati l’avviso e i criteri per l’assegnazione dei voucher

E’ stato pubblicato nella giornata di oggi, lunedì 8 giugno, l’avviso per l’assegnazione dei voucher (riservati alle famiglie residenti a Biella) per la frequenza dei Centri Estivi 2020. Seguirà la formazione di un’apposita graduatoria. Per avere accesso alla graduatoria la domanda per i voucher dovrà essere presentata entro le ore 16 di lunedì 15 giugno. L’iscrizione al Centro Estivo prescelto si potrà fare, invece, direttamente al gestore: i centri estivi ricompresi saranno pubblicati nelle prossime ore nell’area “Politiche giovanili, scuola, educazione” sul portale Internet del Comune di Biella.

L’avviso pubblico per i gestori si è chiuso nella giornata di oggi e gli uffici sono al lavoro per la formazione dell’elenco. Con il progetto “Voucher Centri Estivi 2020” l’amministrazione intende sostenere le famiglie a fronte della situazione economica e sociale determinata per effetto dell’emergenza Coronavirus. I Centri Estivi saranno della durata di 6 settimane e riservati a bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni. Possono presentare richiesta per l’ottenimento del voucher i nuclei residenti a Biella in possesso di un Isee Minori di importo non superiore a 25mila euro. Possono altresì presentare domanda i nuclei che, pur non in possesso di Isee

Minori o in possesso di un Isee Minori di importo superiore a 25 mila euro si trovano in difficoltà economiche a causa del Covid-19 avendo subito una riduzione del proprio reddito nel periodo marzo-maggio 2020 di almeno il 25% rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019. I nuclei devono inoltre obbligatoriamente rientrare in una delle seguenti fattispecie: nuclei monoparentali, in cui l’unico genitore presente lavora/nuclei con genitori separati, in cui il genitore affidatario lavora; nuclei in cui entrambi i genitori lavorano; nuclei in cui un solo genitore lavora. Nell’avviso sono pubblicati tutti i criteri per la definizione della graduatoria.

Per i Centri Estivi effettuati nei siti messi a disposizione dal Comune di Biella, a fronte di una tariffa di € 600,00/per minore/per 6 settimane è prevista l’erogazione di un voucher del valore € 400,00/per minore. Per tutti gli altri Centri Estivi presenti nell’elenco in fase di pubblicazione sul sito del Comune di Biella, il voucher avrà importi diversi: € 300,00/per minore per centri estivi della durata di almeno 6 settimane e un costo settimanale non superiore ad € 60,00; € 400,00/per minore per centri estivi della durata di almeno 6 settimane e un costo settimanale ricompreso tra € 60,00 ed € 80,00. Gli importi relativi ai voucher saranno dimezzati in caso di centri estivi part-time.

Spiega l’assessore alle Politiche giovanili Gabriella Bessone: “Durante le prossime ore sarà pronto l’elenco con i centri estivi ricompresi nel progetto, stiamo lavorando con tempi molto stretti, in quanto la manifestazione di interesse per i gestori si è chiusa solo oggi. Per iniziare a fornire delle informazioni puntuali alle famiglie è disponibile tutta la documentazione da consultare, compilare e sottoscrivere per l’accesso alla graduatoria che darà diritto all’erogazione del voucher. Dal 22 giugno, per sei settimane, i centri estivi saranno pronti a partire, con un contributo destinato alle famiglie che mostra vicinanza e aiuto in questo momento delicato”. La domanda, debitamente compilata e sottoscritta, potrà essere presentata all’Ufficio Istruzione con una delle seguenti modalità:

- via fax al numero 015.3507615 (si prega di voler telefonare all’Ufficio Istruzione per chiedere conferma dell’avvenuta ricezione del fax);

- via e-mail all’indirizzo: centriestivi@comune.biella.it Ulteriori info.

Telefono: 015.3507640 /623/619/618.

Internet: www.comune.biella.it/web/aree-tematiche/politiche-giovanili-scuola-educazione