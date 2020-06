Alpini, saltano raduni al Camino e al Mombarone: arrivederci al 2021

Le limitazioni sanitarie per contrastare il Covid-19 colpiscono anche gli Alpini biellesi. Le date delle manifestazioni in programma questa estate dovranno subire modifiche per permettere che questi ritrovi così importanti possano svolgersi in totale sicurezza.

Il raduno sezionale di domenica 19 luglio al Monte Camino è stato annullato mentre il fondamentale raduno intersezionale degli Alpini di Aosta, Biella ed Ivrea, che si tiene nei pressi della famosa Colma di Mombarone, sarà rinviato al 2021. Doveva tenersi domenica 23 agosto ma, per ovvie ragioni sanitarie, dovrà tenersi il prossimo anno, con la speranza di poter celebrare le penne nere in un momento più tranquillo per il nostro territorio.