Fratelli d’Italia, in corso la campagna di tesseramento 2020

Fratelli d’Italia è un partito radicato sul territorio e fa della partecipazione una bandiera. Lavoriamo per divulgare le idee e i contenuti del nostro programma politico che, sulla base dei principi di sovranità popolare, libertà, democrazia, giustizia, solidarietà sociale, merito ed equità fiscale, si ispira a una visione spirituale della vita e ai valori della tradizione nazionale, liberale e popolare, e partecipa alla costruzione dell’Europa dei Popoli. Fratelli d’Italia promuove nel rispetto della sovranità, dell'indipendenza e dell'unità nazionale, la pacifica convivenza di Popoli, Stati, etnie e confessioni religiose.

Fratelli d’Italia svolge il proprio programma politico attraverso l'azione dei suoi aderenti, dei suoi sostenitori, dei suoi simpatizzanti e di tutti coloro che si riconoscono nei progetti. Concetti chiari che pongono sempre in primo piano l’Italia e gli italiani il nostro partito svolge un’attività politica quotidiana, viva, fatta di coerenza nell’azione politica e di trasparenza nell’azione amministrativa laddove i rappresentanti di Fratelli d’Italia ricoprono cariche.

Fratelli d’Italia è un partito che mantiene le promesse e ha fatto della coerenza il suo valore aggiunto. È un partito in crescita che ha già raggiunto un traguardo a doppia cifra. Il consenso personale del nostro Presidente Giorgia Meloni è straordinario, oggi è indicata come il premier più gradito dagli italiani.È cresciuto l’interesse e il numero di persone che si riconoscono nei nostri ideali e che vedono in FDI l’unica risposta credibile in un panorama politico deficitario.Tutti sono i benvenuti, Il tesseramento 2020 è aperto. Nelle prossime settimane organizzeremo più gazebo e una cena aperta a tutti.

Il primo gazebo di Fratelli d’Italia per la raccolta delle adesioni verrà allestito nella giornata di sabato 13 marzo a Biella, in via Italia angolo via XX Settembre, dalle ore 15:00 alle ore 18:00.Si può aderire a Fratelli d’Italia recandosi anche presso la sede di Biella in via Italia 13, tutti i venerdì dalle 17 alle 19 - Sig.ra Daniela tel. 370 3266502 oppure chiamando i numeri:331 2852421 Alessandro, 324 6325976 Dario, 347 2392189 Enrico.