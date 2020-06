Dl Rilancio, Pella: “Forza Italia presenta emendamenti per i Comuni”

“Forza Italia dimostra coerenza e concretezza, dopo la riunione voluta dal Presidente Silvio Berlusconi insieme a Sindaci e Amministratori locali, presentando un pacchetto consistente di emendamenti al Dl Rilancio teso a migliorare la vita quotidiana degli italiani sui territori e a semplificare norme nate già complesse e inattuabili”. Parola del deputato biellese Roberto Pella, capogruppo della Commissione Bicamerale per le Questioni Regionali e componente della Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione.

“Dalla ridefinizione dei termini per i bilanci degli Enti al rafforzamento della capacità assunzionale e delle risorse in tutti gli ambiti, a partire da turismo e cultura, per andare incontro alle enormi difficoltà degli esercenti e delle aziende culturali e creative che potranno concordare con i Comuni piani di rientro e di sospensione delle tasse e fruire di agevolazioni per ora dedicate alle sole strutture statali – sottolinea il parlamentare biellese - Sono certo che molti di questi emendamenti saranno accolti dalla maggiorana durante la discussione in Commissione Bilancio poiché vanno nella direzione di sostenere e rilanciare, appunto, lo scheletro del nostro Paese, i Comuni e le Province, i quali, con immenso sforzo e impegno, continuano senza sosta a garantire servizi ai cittadini, dai centri estivi all'edilizia scolastica al trasporto pubblico e all'assistenza socio-assistenziale”.

Pella pone l'accento sul fatto che l'economia locale diffusa può essere “il primo motore della ripartenza del Paese fin da subito, se questa possibilità sarà garantita e se non si ricadrà in errori già fatti con la crisi del 2008".