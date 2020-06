Donato: Divertirsi con la grafica per tornare alla normalità, "Rose, disegni e molto altro nei vegetali"

Il 13 Giugno alle 15,30 nell'area antistante il municipio di Donato, all'aperto su tavoli sanificati, si cercherà di dimenticare il periodo di isolamento trascorso per tornare gradualmente alla normalità, passando un pomeriggio in allegria alla scoperta del divertimento grafico. L'evento sarà allietato dalla musica e si svolgerà insicurezza, distanziati correttamente e nel rispetto delle normative sanitarie, un bambino/a per ogni tavolo al massimo 2 fratelli.

Tutto il materiale: tamponi colorati, pennarelli, fogli e cartoncini saranno a uso esclusivo dei singoli partecipanti al laboratorio. Partecipazione solo con prenotazione al numero 3388.72.3388 entro venerdì 12 giugno 2020. Al termine verrà offerta la merenda in monoporzioni sigillate ai partecipanti.

Beatrice Bongiovanni, architetto e dottore di Ricerca in Innovazione e Progetto nell'architettura, ha frequentato anche la Scuola Politecnica di Design - Visual e industrial - a Milano, è stata docente di Progettazione Grafica e architettonica . Allieva e poi collaboratrice di Bruno Munari dal 1976 al 1979 con il quale ha seguito numerosi laboratori alla Triennale di Milano, contribuendo anche al progetto grafico dei Pre Libri, su idea di Bruno Munari per Danese. Vive a Netro,è consigliera di minoranza del comune di Donato e presidente dell'Associazione Culturale Rina Valé con sede a Donato.