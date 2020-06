Dal Nord Ovest – Finisce fuori strada con l'auto, conducente in ospedale

Nella giornata odierna, poco dopo le 14.20, alle porte dell'abitato di Quinto Vercellese, un'auto usciva di strada finendo in un campo adiacente alla strada per cause ancora in fase di accertamento. L'intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla messa in sicurezza del mezzo incidentato. Il conducente veniva trasportato in ospedale per le cure del caso.