Salussola al lavoro dopo la bomba d'acqua, resta chiusa al traffico la Provinciale 143 FOTO

Grandine, piogge intense, fulmini, brevi blackout, allagamenti e frane. Tutto questo si è abbattuto nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 7 giugno, nel territorio di Salussola: moltissimi i danni e i disagi provocati dal violento nubifragio. La strada provinciale 143 resta ancora chiusa al traffico dopo il cedimento della riva sovrastante il muraglione che ha investito un'auto in transito, condotta da una giovane donna e rimasta fortunatamente indenne. “Al momento stanno operando i tecnici della Provincia – spiega al telefono il sindaco Carlo Cabrio – I detriti sono stati rimossi e sono in corso le valutazioni del caso che stabiliranno se riaprire parzialmente o meno la strada. La decisione finale verrà assunta stasera o, al più tardi, domani mattina”.

Resta al Polivalente, almeno per ora, la famiglia costretta ieri sera a lasciare la propria abitazione. “Si è resa necessaria questa soluzione perchè si sono verificati allagamenti ingenti nella zona dove risiedono, in prossimità della Stazione – sottolinea Cabrio – La famiglia ha passato la notte al sicuro ed è in attesa di rientrare a casa”. Altri allagamenti si sono verificati in via Roma, a Vigellio e in altre zone vicine al torrente Elvo.

Infine, una frana di medie dimensioni ha occupato via Bergana impedendo il passaggio dei veicoli. “Sono in corso i lavori di messa in sicurezza e, al momento, resta chiusa al traffico – conclude il primo cittadino – Ci sono stati anche disagi alla salita della Crosa dove sono saltati diversi tombini. Ora sono stati messi a posto e la carreggiata riaprirà in giornata”.