Ladri in azione a Riabella, la denuncia sui social della Pro Loco

Ladri in azione a Riabella, la caratteristica frazione del comune di Campiglia Cervo. A segnalare il fatto la stessa pagina Facebook della Pro Loco di Riabella per bocca del suo presidente Emanuele Rolando: “Ringraziamo i soliti furbetti che con grande comodità hanno portato via, in sostanza rubato alla collettività una delle lose di accesso al nostro Parco degli Arbo, che con fatica e amore la pro loco cerca di mantenere per il bene di tutti. Vedete che manca il cartello? È perché lo stiamo restaurando. Fra pochi giorni taglieremo l'erba. Dispiace e fa rabbia che qualcuno calpesti sempre il bene di tutti per i suoi comodi.Questo triste modo di fare purtroppo non riguarda solo Riabella, ma anche altri paesi della Valle. Lungo la strada Campiglia Cervo-Oretto per esempio qualcuno "rosicchia" periodicamente le pietre del muro a secco di sostegno”.