Gattino investito a Gaglianico: soccorso da una ragazza e dagli operatori del Canile di Cossato

Un gattino probabilmente investito da un'auto, in via Fiorita a Gaglianico, è stato soccorso da una ragazza che lo ha trovato ferito in mezzo alla strada, alle 20 circa, di ieri domenica 7 giugno. Immediatamente è stato allertato il personale del Canile di Cossato che lo ha recuperato e portato, per le cure del caso, alla clinica veterinaria del Barazzetto a Biella.

Il gatto è un maschio e risulta essere stato sottoposto a castrazione. Fortunatamente ora risulta in via di guarigione, come si può vedere nella foto allegata. In tutto questo prezioso è stato il pronto intervento della ragazza che ha evitato il peggio per la bestiola al passaggio delle auto successive.