Dopo il temporale quattro ragazzi in strada con la radio ad alto volume fanno intervenire i militari

Il temporale che si è abbattuto violentemente su Casapinta, provocando anche il cedimento di un traliccio dell'alta tensione e conseguente blackout dell'energia elettrica per oltre 6 ore, non ha fatto desistere l'uscita per strada di quattro giovani del paese.

E per trascorrere il tempo in compagnia si erano anche portati dietro una radio tenuta, però, secondo alcuni cittadini, a volume tale da recare disturbo alla quiete pubblica. Sono dovuti intervenire, causa la segnalazione, una pattuglia dei Carabinieri che ha identificato tre dei quattro ragazzi presenti. Il consiglio dei militari di abbassare il volume è stato ascoltato diligentemente.