Verrone, dal 15 giugno via al centro estivo

"Nonostante gli ostacoli dovuti all’emergenza sanitaria che abbiamo vissuto, e in parte stiamo ancora vivendo, la nostra Parrocchia San Lorenzo-Oratorio Don Bosco anche quest’anno mette in campo l’ormai tradizionale centro estivo".

Con queste parole il sindaco di Verrone, Cinzia Bossi, annuncia la prossima apertura del centro estivo, dove, dal 15 giugno al 21 luglio, i bambini ed i ragazzi del paese vivranno sei settimane di puro diverimento in totale sicurezza.

Il centro estivo sarà aperto dal lunedi al venerdì con entrata dalle 7:30 alle 9:30, ed uscita alle 17:15, mentre chi vorrà frequentare solo il pomeriggio potrà entrare dalle 13:15 alle 14:45. I bimbi della scuola dell'infanzia potranno stare al centro solo la mattina.

Il programma, con pranzo e merenda preparati e serviti direttamente dal centro, prevede una gita settimanale a piedi oppure in bicicletta sul territorio di Verrone con pranzo al sacco, che sarà richiesto anche per la giornata settimanale in piscina, dalle 10 alle 17:30 presso il centro sportivo Alba Marina di Valdengo.

Per informazioni sul centro si possono contattare Carlotta (3491984063), Michela (3483481829), e Cinzia (3403540037).