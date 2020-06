Maltempo, niente tregua: di nuovo piogge, raffiche di vento e grandine. Allerta gialla in Piemonte

Non accennano a migliorare le condizioni meteo dopo il violento nubifragio di ieri, domenica 7 giugno, che ha visto all'opera forti temporali, accompagnati da grandine e intense precipitazioni, su tutto il Piemonte, e nel Basso Biellese in particolare con frane, smottamenti e allagamenti. Le previsioni di oggi, infatti, non sembrano ben auguranti. Un minimo depressionario posizionato sulla Francia si avvicina progressivamente alle Alpi Occidentali per poi transitare domani e dopodomani sul nord Italia.

“Il minimo convoglia sulla nostra regione aria umida e instabile dai quadranti meridionali che si va a scontrare con un flusso umido proveniente da est nei bassi strati atmosferici – così si legge sul sito web dell'Arpa Piemonte - Tale situazione innesca condizioni di marcata instabilità che causerà, tra oggi e domani, rovesci e temporali diffusi sul Piemonte, con valori anche localmente molto forti in particolare sulle pianure. I fenomeni potranno anche essere accompagnati da grandine e raffiche di vento forte. L’aria instabile continuerà ad interessare il Piemonte anche nelle prossime giornate”.

Per la giornata odierna e per domani il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico con possibili locali allagamenti ed isolati fenomeni di versante sulle pianure e sul Piemonte meridionale.