Anche a Benna una stazione per la ricarica di auto elettriche

Il Comune di Benna ha autorizzato la società Be Charge di Milano all’installazione di una stazione di ricarica per le auto elettriche nel parcheggio presente lungo via Nazario Sauro, nei pressi della Casetta dell’Acqua, dove sarà piazzata una colonnina con due attacchi per la ricarica e due stalli per la sosta delle vetture.

Alla società installatrice è stata concessa l'occupazione del suolo pubblico in forma gratuita, mentre gli unici oneri per l’Amministrazione Comunale sono quelli di garantire la pulizia dell’area e lo sgombero della neve durante la stagione invernale.