A Mezzana Mortigliengo effettuati 75 test sierologici

Nelle scorse settimane, il Comune di Mezzana Moritigliengo, in convenzione con la Clinica La Vialarda di Biella, ha messo a disposizione dello staff della clinica e della cittadinanza i propri locali, dove sono stati eseguiti i test sierologici del sangue, gli esami che permettono di individuare gli anticorpi prodotti dal nostro sistema immunitario in risposta al coronavirus.

Dei 75 test effettuati, nessuno dovrebbe essere positivo come spiega il sindaco Alfio Serafia: "I test dovrebbero essere tutti negativi in quanto non ho avuto riscontri dall'Asl su casi di positività: l'unico dato certo e che io e la mia famiglia siamo negativi. Ritengo che tutto sia andato per il meglio, e ringrazio lo staff della Vialarda, il personale del Comune per la sanificazione dei locali, e la Pro Loco per la brioche offerta a chi ha fatto il test".

Il Comune di Mezzana Mortigliengo, il primo nel Biellese ad effettuare questi esami, ha concluso il servizio: gli interessati ai test sierologici possono rivolgersi direttamente alla Clinica La Vialarda.