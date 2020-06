Valle San Nicolao: IMU e TARI 2020 rinviate al 16 luglio

In via esclusiva per quest'anno, il Comune di Valle San Nicolao ha prorogato i termini per il versamento dell’acconto IMU e della prima rata della TARI al 16 luglio 2020, mentre, come da consuetudine, gli avvisi IMU e TARI saranno consegnati direttamente a casa o via mail.

Dall'inizio di giugno sono i corso a frazione Murazze opere di risanamento degli acquedotti: fino al completamento della bonifica, il Comune ha ordinato ai cittadini di bollire l'acqua prima di utilizzarla per uso alimentare, mentre è consentito usarla per lavarsi e per i servizi igienici.