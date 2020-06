Il Rally Lana 2020 scalda i motori

Il rallyLANA 2020 è pronto ad aprire le iscrizioni da martedì 12 giugno: primo rally post-lockdown del martoriato Nord Italia. Un onore, una responsabilità e un impegno del tutto speciali per l’associazione che l’organizza, la rallyLANA.ALIVE, e per la New Turbomark che ne cura gli aspetti tecnico-sportivi.Ma anche l’attestato di quanto siano state apprezzate dagli organi territoriali le scorse edizioni e di quanto sia sentito e condiviso da tutti nel biellese questo evento sportivo di grande tradizione nazionale e internazionale e di importanti ambizioni e prospettive future.Dopo la conferma della sua data originale nel corso dell’annuncio da parte di Aci Sport dei rinnovati calendari 2020, gli organizzatori del 33° rallyLana dedicheranno i prossimi giorni a definire gli ultimi dettagli di un rally che ha visto confermate anche le sue validità, ad iniziare da quella per la Coppa di Zona 1 con coeff. 1,5.

Questo soprattutto in chiave di rispetto delle nuove norme di sicurezza anti-Covid per gli eventi sportivi e che coinvolgono vari aspetti sia per i partecipanti che per il pubblico. Prescrizioni che già hanno indotto ACI Sport a rivedere il format stesso delle gare, rendendole più concentrate nel tempo di svolgimento e più brevi nel chilometraggio.Per evitare di snaturare un percorso tanto apprezzato lo scorso anno, gli organizzatori hanno provveduto a modificarlo solo di quanto indispensabile per adeguarlo alle nuove prescrizioni. Infatti l’edizione 2020 prevede sei prove speciali (tre diverse daripetere) per complessivi 54,6 km di tratti cronometrati su un percorso totale di circa 237 km.

I tre tratti cronometrati sono quelli di Rosazza, Tracciolino e Netro: gli stessi della passata edizione, ma con la prova di Tracciolino abbreviata. Per quest’anno, dunque, niente salita notturna ad Oropa: l’unica prova del sabato sera sarà quella di Rosazza.Incompatibile, e quindi escluso da questa edizione, il tanto apprezzato menu di contorno: il Rally Village in Piazza Duomo con l’esposizione Rally Lana Legend delle vetture da rally più straordinarie della storia e il conclusivo Rally Party. Torneranno nel 2021.Nei prossimi giorni verranno comunicati i dettagli completi del programma dell’intero 33° rallyLANA, che si potranno trovare anche sul sito

https://www.rally-lana.it/ del rallyLANA 2020 – Trofeo Meme Gubernati.