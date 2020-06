Basket Femminile Biellese "vince" una sponsorizzazione internazionale

Grande soddisfazione in casa Basket Femminile Biellese. La società cestistica rosa della provincia di Biella annuncia con orgoglio di aver acquisito, per il proprio settore giovanile, la sponsorizzazione del colosso francese di vendita di materiale per l'edilizia BigMat.

L'azienda francese, dopo il successo dello scorso anno in Francia, ha replicato l'iniziativa in Italia. Su tutto il territorio nazionale ha indetto un concorso riservato alle società che praticano basket giovanile, sia maschile che femminile, il cui premio sarebbe stata un'importante sponsorizzazione. Sono state ben 98 le società italiane che hanno visto il successo tra le centinaia che hanno partecipato.

"Siamo entusiasti di aver raggiunto anche questo risultato" commentano dalla dirigenza "Vogliamo ringraziare BigMat per essere vicini allo sport giovanile in un momento così delicato. Le nostre under indosseranno con orgoglio la divisa con il logo dell'azienda francese. Vorremmo che altre aziende italiane seguissero l'esempio. Da parte nostra, nonostante lo stop agonistico, la società ha continuato e sta continuando a lavorare per crescere pur nella difficoltà dell'emergenza.

Insegniamo alle nostre ragazze che lavorare duro e di squadra porta sicuramente va risultati positivi. E la dirigenza deve dare l'esempio. Anche la nuova sponsorizzazione è frutto del della coesione del direttivo. Siamo sicuri che tutti insieme possiamo fare tante cose tra cui ripartire più forti di prima"