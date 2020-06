Giornata Mondiale dell'Ambiente, Furia e Miravalle: "La Terra è una o nessuna, e va salvata"

Venerdì 5 giugno si è celebrata la Giornata Mondiale dell'Ambiente. "Prima dell'arrivo della pandemia, la tutela dell'ambiente e la promozione dell'economia verde erano faticosamente approdate in cima alle agende politiche dei governi, anche grazie alla straordinaria mobilitazione delle ragazze e dei ragazzi di Fridays for Future" commentano il segretario regionale del PD Piemonte Paolo Furia e il responsabile Ambiente della segreteria regionale PD Piemonte Michele Miravalle.

"L'emergenza sanitaria - spiegano - ha però repentinamente cambiato le priorità, e ora occorre far tornare la tutela dell'ambiente e della biodiversità l'obiettivo primario in tutti i livelli di governo. A cominciare dalla Regione Piemonte, dove invece la Giunta Cirio ha inserito nel deludente piano Riparti Piemonte ampie deroghe alla legge regionale sul consumo di suolo, pensando che il futuro del Piemonte possa passare attraverso nuovo cemento e speculazioni edilizie. Una visione superata, che penalizza invece di aiutare il Piemonte a ripartire. Il Partito Democratico del Piemonte lavora invece perché la tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico trovi risorse e attenzione, nel quadro di un Green New Deal italiano ed europeo. La Terra è una o nessuna, e va salvata".