Lorenzo Gnata: “Questo è ciò che serve all’arte nel Biellese”

Uno degli artisti capaci di fare maggior scalpore ultimamente nel nostro territorio è sicuramente Lorenzo Gnata, autore dell’installazione “Res Humanae” in cui si potevano vedere delle sedie appese al ponte della tangenziale. Egli è intervenuto nuovamente per discutere di quello che è il panorama artistico nel Biellese, proponendo anche idee interessanti per procedere verso un miglioramento della situazione.

“Secondo il mio punto di vista - esordisce Gnata - le manifestazioni culturali di arte contemporanea non sono mai sufficienti, in nessun luogo, ma, sicuramente, non lo sono nel mio territorio. Le realtà più significative a Biella sono Fondazione Pistoletto, Bibox, o nei palazzi del Piazzo. Questa è una problematica importante perché si alimenta la distanza fra l'arte e i cittadini, ora un po’ atrofizzati da questo punto di vista.

Questo alimenta la fuga degli artisti che si vedono costretti a cercare possibilità nelle grandi città come Torino, Milano e Roma oppure a trovare opportunità all’estero. E di artisti importanti il Biellese ne ha sicuramente prodotti, basta citare nomi come Pistoletto, di fama internazionale, Ugo Nespolo, Gigi Piana, con il quale ho avuto il piacere di condividere alcune mostre nel torinese, e Roberto Grosso che ora si è stabilito a Londra dove sta sperimentando con la realtà aumentata.

Il Biellese è un grande territorio ma il panorama artistico è molto limitato.

”E quale potrebbero essere delle soluzioni interessanti da questo punto di vista? Lorenzo Gnata si è esprime così a proposito: “La mia speranza è che qualche persona abbiente possa interessarsi al nostro territorio, magari riconfigurando quegli ambienti in disuso, come le fabbriche abbandonate, per trasformarli in centri artisti contemporanei. E questo non è un pensiero egoista da parte mia perché un opportunità di questo tipo porterebbe sicuramente un aumento nel turismo locale, basta vedere cosa è accaduto sul lago d’Iseo dove l’artista “Christo” ha portato un aumento enorme dei visitatori con la sua installazione “The Floating Piers”. Purtroppo nel Biellese mancano sia gli investitori e la voglia di imbarcarsi verso opportunità di questo tipo".

L’artista biellese, però, rimane fortemente legato al suo territorio, come ha dimostrato nella conclusione del suo intervento: “Sicuramente farò qualcos’altro nel Biellese, probabilmente non nell’immediato. Il mio modo di pensare alle opere è un processo che richiede molta riflessione e, di conseguenza, molto tempo. Ad esempio, “Res Huamanae” fu il risultato di anni di progettazione e, siccome sto cercando di fare un percorso che mi faccia crescere sia a livello umano che a livello artistico, voglio fare le cose con calma.

La quarantena, inoltre è stata una bella battuta di arresto in quanto ha significato il rinvio o l’annullamento di alcune mostre o collaborazioni a cui dovevo partecipare. Ad esempio - conclude Gnata - dovevo essere presente in due manifestazioni torinesi ed, inoltre, avrei avuto l’onore di partecipare ad una collettiva di Pistoletto, era tutto pronto ma ora non so quando e se si rifarà.”