Dopo il grande successo della Semina della Poesia, organizzata dall'Autore biellese Stefano Mantovani nello scorso 2019, ecco arrivare, in un bisesto e funesto 2020 la Semina del Sorriso. Organizzata dall'attrice comica Francesca Ceretta e dall'autore, sopracitato, Stefano Mantovani, la Semina del sorriso nasce con l'intento di portare un pizzico di allegria in un momento in cui emozioni e sentimenti negativi tendono a prendere il sopravvento. Sono già pervenute numerose adesioni dai futuri seminatori che dovranno dal 15 al 25 Giugno spargere dove preferiscono (panchine, ristoranti, bar, buche delle lettere etc....) battute, frasi umoristiche, vignette comiche e barzellette che dovranno essere scritte o stampate su foglietti di carta (preferibilmente ecologica). Inoltre, la Semina del Sorriso, è ben accetta anche online e sarà possibile seminare anche solo tramite social con delle semplici condivisioni. Su facebook potete trovare tutte le info sull'evento Semina del Sorriso. Partecipare è semplicissimo basta scrivere un messaggio a Francesca o a Stefano tramite le loro pagine facebook Francy Cererta o Musica Poesia e Arte.