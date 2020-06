Cronaca dal nord-ovest: Auto in fiamme, intervento dei Vigili del Fuoco

Ieri sera, 6 giugno, poco prima delle 23, i Vigili del Fuoco di Novara sono intervenuti in via Monte Rosa ad Arona per spegnere le fiamme che avevano avvolto un'auto.La squadra arrivata sul posto ha estinto il fuoco e messo in sicurezza l'area. I rilievi dell'accaduto sono stati effettuati dai Carabinieri di Arona.