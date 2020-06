Salussola: Frana sulla provinciale travolge auto FOTO e VIDEO

L'enorme quantità d'acqua scesa in poche ore ha letteralmente martoriato il biellese. A Salussola ha ceduto la riva soprastante il muraglione della provinciale nei pressi del ponte. Un'auto in transito è stata investita dai detriti che si sono abbattuti sulla carreggiata fortunatamente senza gravi conseguenze per il conducente. In questo momento, alle 20, Vigili del Fuoco, funzionari dell'Amministrazione comunale e forze dell'ordine sono al lavoro per rimettere al più presto la zona in sicurezza ed accessibile alla viabilità.