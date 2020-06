Sagliano ricorda la famiglia Ferraro, l'onorevole Patelli (Lega): "Un impegno morale e civile" FOTO

Attilio Ferraro, Alba Rigolone, Maria Cristina e Guido Ferraro. Sono i membri della famiglia Ferraro che il 5 giugno 1996 si sono tolti la vita perché accusati di molestie sui bambini.

A distanza di 23 anni ieri pomeriggio, 6 giugno, l'associazione "Siamo innocenti" ha organizzato un momento di riflessione per ricordarli. Insieme a loro erano presenti l'onorevole Cristina Patelli e l'assessore regionale Chiara Caucino. L'incontro si è svolto al cimitero: per ogni loculo sono stati posti dei fiori e alle 18 il gruppo si è spostato in chiesa per la messa in ricordo della famiglia, celebrata da don Bertolla.

"È stato un vero piacere, oltre che un onore, essere riuscita a presenziare alla cerimonia di commemorazione della Famiglia Ferraro avvenuta a Sagliano Micca" commenta l'onorevole Patelli. "Ho fatto il possibile per essere presente nonostante la lunga maratona in Parlamento dove si discuteva e votava la fiducia al Decreto Scuola. Ringrazio l'associazione "Siamo innocenti" che vuole ricordare il biglietto lasciato dai Ferraro sul vetro dell'auto poco prima di suicidarsi travolti dalla vergogna di una accusa infamante ed infondata, per il gradito invito".

"La mia presenza era un obbligo morale - conclude - un impegno preso già quando ho profuso le mie forze affinché si riaprisse, da parte della magistratura, il caso e con esso il processo. Il mio impegno non si ferma qui e proseguirà in tutte le sedi opportune".