Probabilmente è stato tradito dall'asfalto coperto d'acqua il conducente della smart che è finita fuori strada autonomamente per appoggiarsi su un fianco nel prato che costeggia la carreggiata. Al momento non sono note le condizioni del malcapitato. Molti automobilisti infatti, vista l'auto, si sono fermati per prestare soccorso ma non hanno trovato tracce di persone all'interno.

Seguiranno eventuali aggiornamenti