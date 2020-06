Gaglianico: Cavo che sfiamma, abitazioni senza corrente. VVF intervengono

E' usuale che il maltempo spesso colpisca le tesate dei cavi elettrici. A farne le spese questa mattina, 7 giugno, sotto una pioggia incessante, un cavo passante tra due abitazioni che sfiammava. I Vigili del Fuoco sono stati allertati dopo che i residenti, vista la mancanza di corrente, si sono resi conto del problema. Dopo la verifica sul posto per la messa in sicurezza urgente, sono stati chiamati i tecnici Enel per il ripristino del servizio. Altre chiamate in centrale 115, stanno arrivando per la rimozione di piante che hanno ceduto sotto il peso dell'acqua. La giornata si preannuncia intensa per i Vigili del Fuoco che dovranno intervenire sui danni del maltempo.