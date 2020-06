Casapinta: Tranciato un cavo dell'alta tensione. Blackout per ore

Bomba d'acqua sul biellese che ha provocato una serie di danni importanti. A Casapinta poco dopo le 16.30, sul tratto di strada tra Crosa e Lessona, un albero si è abbattuto sui cavi dell'alta tensione lasciando completamente senza elettricità il paese per ore. In questo momento, alle 19.30, i tecnici dell'Enel stanno ancora lavorando per ripristinare la linea mentre 2 pattuglie di Carabinieri si occupano della viabilità e della chiusura del tratto stradale interessato.