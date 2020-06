Biellese litigioso, serie di interventi dei Carabinieri per sedare gli animi

Giornata "calda" quella di ieri 6 giugno, non tanto per il meteo quanto per il ribollire della rabbia che in molti casi ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per riportare la pace e sedare gli animi.

A Castelletto Cervo e a Biella le pattuglie dei Carabinieri sono intervenute per liti tra vicini; a Gaglianico la lite si è scatenata in famiglia ed è stato necessario l'intervento degli uomini dell'Arma per riportare la situazione alla normalità; anche Occhieppo Superiore è stato teatro di lite accesa cosi' come Trivero dove uno dei due contendenti è stato addirittura minacciato con una mazza dal vicino di casa. Liti sedate con probabili strascichi giudiziari, e momentanea pace ritrovata.