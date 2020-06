Strade, cantine, e cortili allagati è il risultato di un pomeriggio di piogge intense che ha impegnato numerose squadre di Vigili del Fuoco, sui territori di Borriana e Sandigliano e ancora Ponderano, Magnonevolo, Vigellio, Salussola. Le idrovore hanno lavorato per ore per limitare i danni e per soddisfare le numerose richieste arrivate alla centrale di via Santa Barbara. Le forze dell'ordine hanno coadiuvato il lavoro dei pompieri risolvendo la gestione della viabilità nelle zone interessate.