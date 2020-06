“Manteniamo pulito ciò che amiamo", a Brusnengo cantiere di lavoro per gli over 58

Il Comune di Brusnengo ha aderito al bando regionale "Cantieri di lavoro over 58", ed ha ottenuto il finanziamento per il progetto “Manteniamo pulito ciò che amiamo" con cui impiegherà 2 disoccupati in mansioni di riordino del verde pubblico, e di manutenzione delle aiuole, dei giardini pubblici, oltre alla pulizia stradale.

“Manteniamo pulito ciò che amiamo" è rivolto alle persone che hanno compiuto 58 annie non hanno maturato i requisiti pensionistici, sono residenti in via continuativa sul territorio della Regione Piemonte nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, sono disoccupati e non percepiscono ammortizzatori sociali (indennità di disoccupazione NASpI o DISCOLL), e non sono inseriti in misure di politica attiva come altri cantieri di lavoro. Fanno eccezione i beneficiari del reddito di cittadinanza o inclusione, che possono presentare domanda.

Gli interessati possono ritirare il modulo di domanda presso l’atrio del municipio, o scaricarlo dal sito comunale. ( www.comunebrusnengo.it ). La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di esclusione, entro le 12 del 19 giugno 2020, secondo le seguenti modalità. Presentazione diretta presso l'ufficio protocollo del Comune, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12:30, previo appuntamento al n. 015985411 int.4 (in questo caso farà fede la data apposta dall'ufficio medesimo sulla domanda). Con corriere di un servizio di recapito posta, che preveda il rilascio di una ricevuta di ritorno firmata dal destinatario a conferma dell’avvenuta ricezione all'ufficio protocollo (lunedì-venerdì dalle 8 alle 12:30). A mezzo posta, con raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al servizio personale del Comune (Via Chioso 46 — 13862 Brusnengo - BI): a tal fine farà fede la data di ricezione, e quindi le domande dovranno pervenire inderogabilmente entro il termine perentorio di presentazione. A mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: brusnengo@pec.ptbiellese.it, avendo cura di precisare nell'oggetto "Domanda di partecipazione ai cantieri di lavoro per n. 2 disoccupati con più di 58 anni. Progetto Manteniamo pulito ciò che più amiamo".

Alla domanda dovranno essere allegati fotocopia di documento d'identità in corso di validità, estratto conto certificativo INPS – ECOCERT, ed autocertificazione di residenza.

I candidati saranno sottoposti ad uno colloquio di valutazione dell'idoneità, e saranno scelti secondo le modalità e la graduatoria previste dal bando, che è consultabile sul sito comunale.

La durata del cantiere di lavoro è fissata in 12 mesi, fatte salve eventuali proroghe, con 260 giornate lavorative, 20 ore settimanali, e retribuzione di 19,80 euro lordi per ogni giornata di effettiva presenza.