Pondeerano: "Addio al nido, famiglie private di un servizio fondamentale"

Addio all’asilo nido comunale di Ponderano. La decisione, che ha subito suscitato l’ira dell’opposizione, è stata assunta nell’ultimo Consiglio Comunale - che si è tenuto venerdì scorso - dall’attuale amministrazione di inedita ispirazione Lega-M5S-PD. L’amministrazione ha anche deciso di mettere in locazione a privati la struttura confermando che non sono previsti ripensamenti. «È vergognoso privare Ponderano di un servizio comunale che è stato riferimento di generazioni di ragazzi e famiglie - tuona il capogruppo dell’opposizione, Marco Romano - è una decisione che trova argomenti solo in tema di risparmio economico a discapito di bambini e genitori.

«Con questa decisione - prosegue Romano - il sindaco Locca dimostra di non avere a cuore, al contrario di noi, il sostegno alle famiglie, alle mamme che lavorano, alla genitorialità. Si tratta di un danno gravissimo dettato anche dalla dichiarata incapacità di affrontare la sfida del periodo emergenziale in corso: meglio secondo loro lasciare il problema al privato» Dello stesso parere Carlo Tarello, ex assessore all’istruzione: «Soluzioni innovative – spiega - e sperimentazione di convenzioni con altri Comuni ed Enti sarebbero state vie da tentare e preferire.

Con la precedente amministrazione abbiamo sostenuto il nostro asilo e la delibera approvata oggi in Consiglio nella sua premessa lo dichiara espressamente, salvo poi sacrificare in favore di risparmio un asilo funzionale e apprezzato per il quale la lista d’attesa era tutt’altro che vuota». Venerdì è stato poi approvato il Bilancio Consuntivo 2019: l’assessore Nadia Darù ha illustrato i provvedimenti, elencando i progetti e le opere di un anno di amministrazione Locca.

Anche in questo caso Romano ha voluto chiarire come il consuntivo 2019 riguardi il risultato contabile dello scorso anno amministrativo per la prima parte dell’anno di competenza dell’Amministrazione precedente e per la seconda parte di competenza Locca. Un risultato che evidenzia un Comune lasciato dalla giunta Chiorino con un buon bilancio in ordine e con progetti iniziati che l’attuale amministrazione ha potuto proseguire non senza, in alcuni casi, metterci del suo, come la contestata strada creata dal sindaco nell’area antistante alle scuole.

Si è passati quindi a una variazione di bilancio nella quale si vedono timidi segni di accoglimento delle richieste della minoranza in tema di sostegno a imprese (in tema TARI) e sanificazione delle aree pubbliche mentre molte più risorse vengono riservate ad interventi come la climatizzazione del palazzo comunale e l’ipotesi di acquisto di un magazzino. «Anche in questo caso – commenta Romano - ci saremmo aspettati un maggior sostegno ai cittadini con iniziative più incisive in tema di riduzione della tassazione locale».