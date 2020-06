Candelo, centri estivi: Un sondaggio per conoscere il parere delle famiglie

L’Amministrazione comunale intende promuovere ed attivare per l’estate 2020 , secondo le indicazioni stabilite dalle Linee guida del Ministero dell’Interno e della Regione Piemonte, attività di centro estivo e opportunità organizzate di socialità per i minori residenti in Candelo in età compresa tra i 3 e i 14 anni.

L’inizio delle attività è previsto per il mese di luglio.

In questa fase di organizzazione è prioritario, considerato lo standard richiesto per il rapporto bambini/ragazzi accolti e gli spazi disponibili, conoscere le esigenze delle famiglie. A tal fine è stato predisposto un questionario, consultabile sul sito del Comune di Candelo. Il sondaggio sarà attivo dal 4 all'11 Giugno 2020.



Per partecipare al sondaggio: https://forms.gle/gVz987K6xGY8yUfH7