COVID 19 e benessere psicologico: l’importanza della salute mentale

“Non c’è salute, senza salute mentale” afferma l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Tuttavia, il Decreto Rilancio proposto dal Governo lo scorso 14 maggio, non tiene in adeguata considerazione l’allarme lanciato dal CNOP (Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi) sulle possibili conseguenze psicologiche della pandemia.

Non tutti, infatti, hanno abbastanza resilienza per reagire efficacemente a intense condizioni di stress mentale, paura e isolamento. Ci sono persone più fragili di altre che sono predisposte ad insorgenza sintomatologica per età o condizioni psichiche e trascurare questi aspetti può dare origine a episodi d’ansia, deflessioni del tono d’umore o peggioramento di patologie pre-esistenti. Gli studi confermano che il disagio psichico, a sua volta, si ripercuote negativamente a livello fisiologico, determinando un abbassamento delle difese immunitarie dell’organismo in un momento particolarmente delicato. Per questo motivo l’emergenza sanitaria si accompagna ad un’emergenza psicologica.

Durante la “fase uno” molti enti nazionali e locali si sono attivati per fornire gratuitamente un supporto psicologico alla popolazione. Duemila professionisti hanno messo gratuitamente a disposizione le proprie competenze per colmare una grave carenza del Sistema Sanitario Nazionale, che non integra adeguatamente il sostegno psicologico all’interno dell’organizzazione sanitaria.

Sono stati stanziati fondi per l’assunzione di medici, infermieri e operatori socio-sanitari, ma il Decreto non ha previsto le medesime misure per l’inclusione delle attività di psicologi e psicoterapeuti. Gli interventi psicologici nella prima fase di Covid-19 sono stati in molti casi sospesi quando “non necessari”, nonostante si siano registrati aumenti di disturbo post-traumatico da stress, fobia sociale e attacchi di panico. L’unica problematica psicologica di cui si è sentito parlare è stata la “Sindrome della Capanna”. Non si è pensato nemmeno ad un “bonus” per incentivare gli interventi psicologici, in previsione di una tutela sia del cliente che del professionista.

Dal 2017 la professione di psicologo è riconosciuta ufficialmente come professione sanitaria, ma ad oggi ancora non viene data la stessa importanza a salute fisica e psicologica. Già prima del periodo di emergenza sanitaria, il numero di professionisti della salute mentale era insufficiente a coprire le richieste della popolazione italiana. Il CNOP sostiene da anni la necessità maggiore inclusione di psicologi e psicoterapeuti all’interno delle equipe ospedaliere e nei progetti sanitari, locali e nazionali. In un’ottica di approccio integrato alla persona, non si può prescindere dal considerare l’importanza della salute mentale rispetto al benessere globale della persona.

La situazione attuale ha solo fatto emergere un bisogno già presente da tempo. Non possiamo più ignorare il ruolo dello psicologo e il peso del benessere psicologico sulla nostra qualità di vita.