Scuola, interventi di adeguamento antincendio: Dal Governo fondi per 23 istituti biellesi

Sono state pubblicate le graduatorie per il finanziamento di 1.405 interventi di adeguamento delle scuole alla normativa antincendio, per un totale di oltre 96,2 milioni stanziati. Gli interventi sono stati selezionati sulla base dei criteri di vetustà degli edifici, numero di studenti presenti nell’edificio scolastico, livello previsto di adeguamento alla normativa antincendio che si intende conseguire con il contributo richiesto, eventuale quota di cofinanziamento.

Anche per il Biellese sono previsti dei finanziamenti: per le scuole secondarie inferiori dei comuni di Biella, Cerrione, Crevacuore, Ponderano, Pralungo, Vigliano e Cossato e per gli istituti superiori Iis Q. Sella (Sede principale di via Rosselli e succursale di Corso Pella) e Liceo del Cossatese e Vallestrona. Per le prime, il totale stanziato dal Governo ammonta a 1 milione e 255mila euro, mentre per le superiori l'importo del finanziamento è di 300mila euro.

<google-sheets-html-origin style="font-size: medium; "></google-sheets-html-origin>