"Biella a misura di bici? Si può fare", un lettore scrive

Egregio Direttore,

adesso la “nostra” Giunta di Biella cosa farà alla luce del boom di vendita di biciclette esploso dopo il decreto del Governo?

Tra i primi provvedimenti adottati dal loro insediamento c’è stato quello sostanzialmente di affossare, nelle intenzioni e nei fatti, il progetto di mobilità ciclistica della città impostato precedentemente, in nome di polemiche elettorali e soprattutto, giustificate da approfondite valutazioni che partivano da “Biella è una città in salita” a “i cittadini non ce lo chiedono” e si concludevano con “Biella non è una città di (e per) ciclisti”.

Bene, ora mi sembra che si possa dire che la situazione sia cambiata, i giornali riportano le dichiarazioni dei negozianti di biciclette biellesi che affermano di avere finito le scorte in magazzino, dei tempi di attesa per le consegne che si sono allungati a dismisura, del verificarsi di una vera e propria corsa all’incentivo che, a breve, probabilmente finirà senza poter rispondere a tutte le richieste

Se da una parte sarebbe auspicabile ovviamente una valutazione in merito da parte del Governo per aumentare l’offerta, dall’altra è semplice domandarsi cosa deciderà la Giunta cittadina a questo punto visto che, pare, i cittadini, in qualche modo, abbiano dimostrato di fare una richiesta in tal senso (se le bici le comprano prima o poi le useranno).

La vendita di e-bike, peraltro già evidente prima degli incentivi, risolverebbe anche il problema della città in salita, ma quello che più personalmente mi ha all’epoca infastidito, in qualità di appassionato e fruitore della bicicletta per gli spostamenti in città da sempre, era però la semplicistica mancanza di visione strategica della Giunta rispetto l’impostazione della mobilità della città di Biella, basata su assunti populistici e non su idee concrete che potessero rilevare le loro intenzioni (o meglio quelle si erano capite subito, tutti in macchina).

Il pensare alle piste ciclabili, a sistemi (sicuramente migliorabili rispetto alle impostazioni passate) di facilitazione degli spostamenti con mezzi alternativi alle autovetture, fa parte di una visione complessiva che non si può giustificare in base agli umori delle persone ma, a mio modo di vedere, deve essere chiaramente impostata da chi governa una città, parla di sicurezza e non manca mai di farsi fotografare per ogni palata di terra o asfalto che viene posata e poi per contro, non considera i benefici dal punto di vista sanitario, economico, ambientale e di mobilità di politiche d’incentivo all’uso di mezzi alternativi alla macchina, con buona pace anche di coloro i quali fino al momento delle elezioni erano paladini del ciclismo ed ora, una volta entrati nel sistema, sono scomparsi rispetto il far sentire la loro voce.

Si tratta anche di voler “educare” le persone, i ciclisti in primo luogo, vivo sulla mia pelle quotidianamente nei miei spostamenti le giuste rimostranze generalizzate per la maleducazione e l’inciviltà di molti di noi che pensano di poter fare quello che credono in strada, ma è indispensabile anche educare chi si muove con mezzi a motore al rispetto dove anche la semplice eliminazione dei progetti o delle attenzioni dei ciclisti sicuramente incentiva i più forti a sentirsi ancora di più tali ed aumentare i rischi della circolazione per tutti.

Il mio è quindi un appello alla Giunta perché riveda le sue valutazioni in merito alla mobilità ciclistica, gli esempi di interventi in questo senso, in questo periodo sono attivati in molte città e quindi, se manca la fantasia, basterebbe saper copiare.

Nonostante tutto ritengo che l’attenzione non più procrastinabile che si possa e si debba mettere sulla questione rientri nella volontà e nelle capacità degli Amministratori cittadini (almeno lo spero) e quindi sono fiducioso di loro risposte, non a me, ma a tutti i cittadini.

Grazie dell’attenzione

Luca Sciarretta