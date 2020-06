Viverone, il presidente della Regione scrive al sindaco Renzo Carisio

"L'impatto delle misure restrittive, adottate per contenere il diffondersi del coronavirus, si sta riverberando sull'intero comparto economico nazionale e regionale, conivolgendo anche il settore turistico, così importante per la nostra Regione. Nei giorni scorsi il Consiglio Regionale ha approvato la Legge 13/2020, definita "Riparti Piemonte", contenente misure utili al comparto turistico, che saranno la base per rilanciare l'intero settore. La Regione Piemonte prevede investimenti per circa 40 milioni di euro destinati a numerose inziative ed, in materia di turismo, ha sottoscritto un protocollo con gli operatori piemontesi del settore".

Questo il sunto della lettera che, giovedì 4 giugno, il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha inviato al sindaco di Viverone, Renzo Carisio, in risposta alla nota con cui il primo cittadino biellese aveva denunciato le difficoltà del comparto turistico.

Intanto, il Comune di Viverone ha concluso il restauro dell’ex Asilo Lucca Ara, dove al piano terra, oggi c'è la sede del Gruppo Alpini Viverone-Roppolo. I lavori hanno interessato il rifacimento completo del tetto, ed il restauro della torre prospiciente il lato est dell’edificio, che è stato contestualmente tinteggiato.

"I lavori sono costati 75.460 euro con il contributo di 50mila euro dallo Stato, - spiega il sindaco - e sono stati rallentati da esposti inviati alla Soprintendenza Archeologica e Paesaggio della Regione Piemonte da parte del gruppo di minoranza Anno Zero. Resta da ristrutturare il piano superiore dell’edificio, che, in un primo tempo, doveva essere portato a termine dalla locale Pro Loco, come la stessa aveva richiesto per recuperare spazi per propria sede, e come il Consiglio Comunale aveva deliberato nella scorsa legislatura: impegno non portato a termine".