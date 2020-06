Patelli (Lega): "Inspiegabile bocciatura del mio Odg. Ci rendiamo conto di cosa stia facendo questo Governo?"

“Siamo ormai alla commedia dell’assurdo. Stanotte, o meglio stamani alle 5 (venerdì 5 giugno, ndr), nella ormai cronica assenza del Ministro Azzolina sui banchi del Governo, era stato approvato, ma con rimodulazione, un mio Ordine del giorno riguardante la cancellazione, per il 2020, dell’esame di stato abilitante alla professione. Ordine del giorno, nonostante la rimodulazione che è stato poi inspiegabilmente bocciato. Non chiedevo e non chiedevano certo la luna, Psicologi, Farmacisti e Biologi.

Si chiedeva semplicemente l’applicazione dell’articolo 102, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27 del Cura Italia. Esattamente come è stato di recente stabilito per le professioni mediche. Perché questi due pesi e due misure, dato che stiamo parlando di professioni che attengono la sfera sanitaria e che insistono sull’Emergenza Sanitaria Nazionale?

Perché bocciare un ordine del giorno approvato in Senato se non per una questione puramente di parte? Parliamo di laureati che hanno già affrontato e superato il tirocinio, quindi dove sta il problema se questo è stato consentito ai loro colleghi medici? Ma ci si rende conto di cosa stia facendo questo Governo?”, ha dichiarato l’on.le Cristina Patelli della Lega, membro della Commissione Cultura ed Istruzione della Camera dei Deputati.