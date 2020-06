Finanziamento per i centri estivi, Regione collabora con Ministero per trovare i comuni da sostenere

"La Regione Piemonte collaborerà con il Dipartimento Politiche per la Famiglia alla ricognizione circa l’interesse dei Comuni ad attivare i servizi dei centri estivi diurni, a quelli socioeducativi territoriali, per la fascia 3/14 anni nel periodo giugno-settembre 2020". Ad annunciarlo l’Assessore regionale alle Politiche della Famiglia, Chiara Caucino.

Spiega l’Assessore che "con il cosiddetto ‘Decreto Rilancio’, all’art. 105, comma 1 lettera a) sono stati disposti specifici finanziamenti in favore dei Comuni per iniziative, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei Centri estivi. In tale perimetro, è stata richiesta la disponibilità delle Regioni per effettuare, sui rispettivi territori, una ricognizione propedeutica alla predisposizione di un Piano di riparto ed assegnazione ai Comuni delle risorse dedicate, a valere sul Fondo nazionale per le politiche della famiglia".