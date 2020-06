Borriana, posticipate le scadenze della tassa rifiuti

Tanti i punti all'ordine del giorno de Consiglio Comunale di Borriana dello scorso 27 maggio.

L'assemblea ha ratificato una variazione di bilancio, adottata dalla Giunta in relazione al fondo misure urgenti di solidarietà alimentare per l'emergenza covid 19, con cui l'Amministrazione ha recepito a bilancio 4.638,87 euro che sono stati destinati alla solidarietà alimentare. "Il nostro Comune, - dichiara il sindaco Francesca Guerriero - con l'iniziativa #IOCOMETE, ha raccolto donazioni da parte dei cittadini per 1.265 euro, che sono andati ad incrementare la somma a nostra disposizione, e che ci stanno consentendo di far fronte alle esigenze dei nostri concittadini in difficoltà! Abbiamo ricevuto anche una donazione di 8 tessere del valore di € 25 euro cadauna, spendibili in un supermercato della zona, che abbiamo distribuito alle famiglie bisognose, anche per cause non dovute al coronavirus".

Ad oggi il Comune di Borriana ha emesso buoni spesa per la cifra complessiva di 4.255 euro, consegnato numerosi pacchi spesa, sostenendo complessivamente 15 nuclei famigliari. "Colgo l'occasione - continua il primo cittadino - per ringraziare pubblicamente tutti i nostri concittadini che stanno dimostrando di essere molto solidali e contribuiscono in modo importante, chi con donazioni in denaro, chi facendo la spesa che provvediamo personalmente a distribuire a chi ne ha necessità, oltre a chi ci ha donato mascherine di tipo chirurgico, anche per i bimbi più piccoli. Nei prossimi mesi lanceremo un progetto di continuità per la solidarietà alimentare per essere un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà che, anche solo con un pacco spesa mensile, possono ricevere un aiuto concreto".

Il Consiglio ha approvato il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2019, che ha generato un avanzo di amministrazione di circa 4.600 euro. "Al fine di incrementare l'avanzo, - spiega il sindaco - l'amministrazione sta procedendo su due aspetti: azioni per la riduzione della spesa corrente e riscossione dei tributi insoluti. La cifra esigua dell'avanza è dovuta a crediti di dubbia esigibilità che non abbiamo ancora riscosso. Circa il 10% degli utenti non è in regola con il pagamento della TARI, così come ci sono utenti che che non versano il dovuto di IMU e TASI. Stiamo agendo per il recupero, inizialmente con semplice sollecito, cui seguirà direttamente la riscossione coattiva da parte dell'Agenzia delle Entrate, alla quale è stata affidato tale incarico in questo Consiglio Comunale. Putroppo ci sono utenti che sistementicamente non pagano i tributi e non è corretto, né nei confronti dei cittadini che sono solventi, né verso il Comune, che continua a garantire i servizi di raccolta e smaltimento rifiuti anche per gli utenti insolventi".

Considerate le difficoltà economiche dovute all'emergenza sanitaria, il Conisiglio ha deciso di posticipare le scadenze della TARI 2020: la rata del 30 maggio al 30 giugno, e quella del 30 settembre al 30 ottobre. Quasi all'unanimità, l'assemblea ha espresso parere favorevole per mantenere invariate le aliquote IMU-TASI. "In realtà sono ferme dal 2014, - precisa Francesca Guerriero - ed in particolare tutta l'aliquota di IMU che le attività produttive versano va alle casse dello Stato. Il Comune non trattiene nulla in quanto ha l'aliquota base del 7,6 per mille. Quest'anno, con la fusione delle aliquote IMU-TASI, avevamo la possibilità arrivare fino al 10,6 per mille. Non abbiamo applicato nessun incremento, in quanto le famiglie, ma in particolar modo le attività produttive, sono già state duramente colpite dalla crisi che stiamo vivendo. Così facendo non abbiamo appesantito le aziende locali".

Unamimità raggiunta dal Consiglio sulla prevenzione ed il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico, in particolare sul parere contrario alla proposta di modifica della Legge Regionale 9/2016, che propone la moratoria per tutti gli esercizi presso cui, alla data di entrata in vigore della stessa legge, erano collocati apparecchi di gioco. "Si tratta di un importante sostegno al contrasto al gioco d'azzardo, - sottolinea il sindaco - in quanto, grazie alla Legge Regionale 9/2016, sono stati ottenuti risultati significativi, a partire dal nostro Comune, dove due esercizi hanno duvuto adeguarsi alla normativa: le slot sono state rimosse dai locali che sono prossimi al luoghi sensibili, quali scuole, edifici di culto. Credo fermamente che sia importante che la Regione Piemonte mantenga inalterata tale legge, che sta portando a risultati concreti e positivi, con contrazione del gioco e tutela della salute pubblica, perchè di gioco d'azzardo ci si ammala. In questi anni abbiamo visto emergere la ludopatia, con danno alle persone, ma anche un incremento della spesa sanitaria per le cure necessarie".