Termini pagamento prima rata Imu, i consiglieri di Biella al Centro contro la Giunta Corradino

"Giovedì 4 giugno scorso la Giunta Corradino ha deliberato il differimento dei termini per il pagamento della prima rata IMU. In pratica non la si pagherà più il 16 giugno, ma a fine settembre. BENE!

La nostra coalizione Biella al Centro – con una mail di giovedì 28 maggio indirizzata all’assessore Silvio Tosi – aveva chiesto un intervento in tal senso, allegando addirittura una bozza della possibile delibera. Il fatto che la Giunta abbia accolto questo suggerimento della minoranza dimostra intelligenza e buon senso.

Ci si permetta una considerazione. La nostra minoranza non verrà mai meno ai suoi compiti, tra i quali, oltre al controllo e alla critica sull’operato della Giunta, vi è certamente anche quello di stimolare l’Amministrazione con proposte e valutazioni. Chi sa giudicare obiettivamente quello che sta succedendo a Biella, sa che da parte della coalizione Biella al Centro questo impegno non è mai mancato, sia formalmente, sia in modo riservato.

Come quando l’intervento del nostro consigliere Robazza ha permesso alla Giunta di modificare “al volo” la delibera sui centri estivi, ripristinando il contributo diretto per gli organizzatori, che in una prima stesura non era stato previsto. Ne tengano conto i cittadini, quando sentiranno qualcuno ripetere il ritornello ormai stantio sull’opposizione che è solo capace di criticare e pensa esclusivamente a distruggere.

Due ulteriori suggerimenti erano contenuti nella nostra mail del 28 maggio, che la Giunta potrebbe ancora recepire:

1) Si stabilisca che il differimento vale anche per la parte di spettanza statale degli immobili classificati nel gruppo catastale “d” (immobili a destinazione speciale). 2) Si proponga la modifica del regolamento imu per permettere di differenziare – in caso di emergenza e di forza maggiore - l’aliquota per i fabbricati industriali, per i fabbricati commerciali, per gli immobili appartenenti al gruppo catastale d, anche differenziando tra le diverse categorie, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale b, per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale c3, per i fabbricati ad uso commerciale con particolari caratteristiche tipiche dei centri storici.