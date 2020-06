Registri Rifiuti e Green Public Procurement, due nuovi webinar gratuiti

Le Camere di Commercio piemontesi, coordinate da Unioncamere Piemonte e con il supporto di Ecocerved Scarl, offrono due webinar gratuiti rivolti a imprese, associazioni di categoria e consulenti su tematiche importanti: il primo è dedicato ai registri di carico/scarico, formulari e tracciabilità rifiuti e il secondo al Green Public Procurement.

Per quanto riguarda il primo seminario formativo, su registri di carico/scarico, formulari e tracciabilità rifiuti, sono previste due date diverse selezionabili a scelta tra venerdì 12 giugno (orario 9,15-13,15) e lunedì 22 giugno (orario 14,15-18,15); le iscrizioni devono avvenire, rispettivamente, entro il 10 o il 19 giugno tramite la piattaforma Piemonte Desk al link http://piemontedesk.pie.camcom.it/prossimi-webinar.php.

Il secondo webinar sul Green Public Procurement è invece fissato per mercoledì 10 giugno (orario 9,15-13,15) e ha l’obiettivo di informare le imprese che partecipano a gare pubbliche sulle importanti opportunità offerte dagli “acquisti pubblici verdi” introdotti in ambito europeo per traghettare l’economia verso l’innovazione dei processi e dei prodotti e favorire la circolarità dei processi produttivi. Anche in questo caso le iscrizioni devono essere perfezionate sulla piattaforma Piemonte Desk al link piemontedesk.pie.camcom.it/webinar/GPP entro l’8 giugno.

Per ciascun webinar saranno ammessi a partecipare un numero massimo di 200 utenti. Si prega di anticipare in fase di iscrizione eventuali quesiti da sottoporre al relatore all’indirizzopiemonte@ecocamere.it.

Per altri quesiti specifici su gestione dei rifiuti, sottoprodotti/MPS, tracciabilità ed economia circolare è disponibile un help desk telematico al link https://www.ecocamere.it/helpdesk/piemonte.

I partecipanti riceveranno l’indirizzo per il collegamento via e-mail un giorno prima del corso. La piattaforma utilizzata per i webinar non richiede l’installazione di programmi sul pc.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare lasegreteria organizzativa al numero telefonico 011.5669262 oppure scrivendo all’indirizzo e-maileconomia.circolare@pie.camcom.it.