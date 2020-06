Un patrimonio da salvare: la Fondazione CRB stanzia 300 mila euro con il bando Arte+

Ammonta a quasi 1,8 milioni di euro il valore degli interventi e dei progetti sui beni d’arte biellesi che hanno partecipato al bando “Arte+” lanciato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella che ha risposto stanziando 300 mila euro di contributi.

Per rendere ammissibile la domanda di contributo i progetti, oltre ad essere definitivi/esecutivi (autorizzati dalle competenti Soprintendenze da non oltre 5 anni) non dovevano essere stati cantierati prima del 1° gennaio 2018.

“I nostri beni d’arte diffusi sono un patrimonio da tutelare e valorizzare anche e soprattutto in ottica turistica in vista di un rilancio complessivo del territorio – spiega il Presidente Ferraris – ; da sempre la Fondazione è attenta a questi temi e anche oggi, pur nella difficoltà del momento, riteniamo importante proseguire con i programmi avviati come il bando arte+”.

Ma al di là dei beni-faro del territorio, già noti e inseriti in circuiti definiti, il bando ha permesso di intervenire su gioielli architettonici meno noti ma con grandi possibilità di sviluppo turistico come ad esempio il bellissimo Santuario di Graglia che un ritorno del “turismo di prossimità” potrebbe in futuro valorizzare come in passato, o l’antica Chiesa di San Teonesto a Masserano, oggi sconsacrata, che l’Associazione Culturale Don Vittorino Barale sta recuperando come volano di promozione turistica del paese, anche in chiave didattica vista la vicinanza della scuola.