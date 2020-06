L'Istituto Bona adotta il Battistero per il progetto Fondazione Napoli99

L'IIS E. Bona ha adottato il Battistero di Biella nel progetto fatto dalla Fondazione Napoli99. Grazie a questo è ora presente sull'atlante dei monumenti adottati. https://www.atlantemonumentiadottati.com/ dove a breve sara disponibile anche il video realizzato e commentato dalla Classe 3J indirizzo Turistico.

Il progetto voluto e seguito dal Prof. Alberto Fontanella è stato realizzato anche grazie alla collaborazione degli insegnanti di Italiano e Storia Arianna Frenda e di Arte e Territorio Domenico Iacaruso. Il Progetto che aveva come obiettivo quello di insegnare la conoscenza e il rispetto del patrimonio e di stimolare la promozione turistica ha visto come scelta il Battistero di San Giovanni Battista di Biella. Un criterio fondamentale per la scelta del monumento è stato quello dell'appartenenza al territorio della scuola.

Tale criterio corrisponde alla esigenza pedagogica e culturale insieme distabilire connessioni con la realtà circostante, stimolando la curiosità e l'interesse nei confronti di“presenze” che magari sono diventate quasi “invisibili", e possibilità di lettura anche in profondità,con strumenti di tipo storico come estetico, sociologico come letterario, simbolico, economico,folklorico, ecc.

La scelta di un monumento presente sul territorio della scuola deve essere favorita perché rende più “naturale” il rapporto dei giovani con esso, perché fa riscoprire la quotidianità come un privilegio, il possesso come un valore positivo e comune (in quanto è riferito ad un bene non privato e, per di più, ad un oggetto non di consumo), l'amore come premura e protezione esercitate in solidarietà con gli altri.