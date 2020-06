Dal Nord Ovest - Tre cani da caccia dispersi da una settimana, recuperati dal Soccorso Alpino

Delicato intervento effettuato dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese questo pomeriggio per salvare tre cani da caccia (Falco, Dado e Lisa) intrappolati su una cengia rocciosa sulle montagne di Quincinetto (To), nel Vallone di Scalaro. Gli animali risultavano dispersi da circa una settimana. L'intervento è stato particolarmente complicato causa terreno molto impervio e pioggia battente, ma tutto è andato per il meglio.