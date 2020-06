Tentato furto nella biblioteca di Candelo, Gelone: "Pochi danni ma gesto riprovevole"

Tentato furto nella biblioteca di Candelo. Malviventi hanno forzato l'ingresso della struttura, per poi entrare e danneggiare la macchinetta. "La biblioteca non conserva beni di grande valore economico - spiega il sindaco Paolo Gelone - e non si rilevano danni gravi, ma il gesto è dei più riprovevoli proprio perché si tratta di un luogo pubblico il cui valore è culturale e sociale, a disposizione di tutti".

Ricevuta la notizia, il primo cittadino si è immediatamente recato sul posto insieme a Polizia Locale e Carabinieri, che si sono occupati dei rilievi. "Da tempo stavamo lavorando alla riapertura dopo la chiusura causata dall'emergenza - conclude - e speriamo che questo non la ritardi, perché pochi ignoranti non devono bloccare le esigenze di tanti cittadini".