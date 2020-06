Alcase, un team di esperti a disposizione per dare risposta alle domande dei malati di cancro al polmone

In questi giorni di emergenza pandemica, anche l'Organizzazione di Volontariato, ALCASE Italia, ha dovuto confrontarsi con i pesanti problemi legati al rischio contagio. In sintonia con la propria missione, lo ha fatto cercando di tutelare i malati di cancro al polmone (notoriamente, una della categorie a maggiore rischio) con alcune iniziative che abbiamo segnalato in precedenti comunicati e che, fra l’altro, hanno avuto un indubbio successo.

Ora che si comincia a tornare alla normalità, i problemi “cronici” dei malati di cancro al polmone tornano all’attenzione, con tutto il loro fardello. Uno di questi è certamente l’estrema disuguaglianza della risposta oncologica fra regione e regione e, all’interno di queste, fra città e città, fra ospedale e ospedale. Per ovviare a tale difformità o almeno per tutelare i malati che vivono in aree d’Italia svantaggiate, ALCASE ha deciso di mettere a disposizione di tutti la competenza riconosciuta di 5 esperti (in ciascuno dei principali settori della Medicina che si occupa di cancro del polmone), attraverso altrettanti blog interattivi, dove sarà possibile porre una domanda all’esperto e ricevere delle risposte. Ad esempio, porre domande sulle terapie più innovative o sulle indagini diagnostiche più avanzate... Un avvocato, infine, assisterà i malati, informandoli sui loro diritti e su come farli rispettare.

Qui l’elenco dei blog e dei loro contenuti :

Il PNEUMOLOGO RISPONDE, a cura del Dr. Gianfranco Buccheri, Direttore Medico di ALCASE Italia, specialista in Tisiologia e Malattie dell’Apparato Respiratorio ed in Fisiopatologia e Fisiochinesiterapia Respiratoria. Risponde a questioni inerenti la diagnosi (anche precoce), la stadiazione e lo screening.

Il PATOLOGO RISPONDE, a cura della Prof.ssa Fiorella Calabrese, specializzata in Anatomia Patologica, Ricercatrice e Professore associato all’Università degli Studi di Padova. Risponde sui problemi di classificazione morfologica, fenotipica e genetica del tumore.

Il CHIRURGO TORACICO RISPONDE, a cura del Prof. Filippo Lococo, Professore Associato di Chirurgia Toracica presso IRCCS, Fondazione Policlinico Gemelli dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Risponde su ogni aspetto della terapia chirurgica del cancro al polmone.

L’ ONCOLOGO RISPONDE, a cura del Dr. Federico Cappuzzo, Direttore del Dipartimento Onco-Ematologico dell’Ausl Romagna, nonché dell’Unità operativa di Oncologia del presidio ospedaliero “Santa Maria delle Croci” di Ravenna. Risponde su ogni aspetto della terapia medica del cancro al polmone.

L’ IMMUNOLOGO RISPONDE, a cura della Dott.ssa Virginia Castiglia, esperta in immunologia, con dottorato di ricerca in Biologia Molecolare. Risponde su argomenti che riguardano le basi ed il meccanismo d’azione della moderna immunoterapia.

L’ AVVOCATO RISPONDE, a cura della Avvocatessa Maria Piscitelli, autrice del libro “I diritti del Malato“. Collabora con Centri di Ascolto Caritas ed altre associazioni, offrendo consulenza legale gratuita.