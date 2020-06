Cavaglià, entro il 2021 due colonnine per le auto elettriche

Il Comune di Cavaglià ha manifestato il proprio interesse nei confronti della proposta di Enerbit di installare colonnine per la ricarica delle auto elettriche sul territorio dei comuni biellesi. Entro il 2021, a Cavaglià ci saranno due colonnine dotate ognuna di due posti auto, posizionate nel parcheggio antistante Piazza Palatucci.

L’Amministrazione comunale ritiene di fondamentale importanza la tematica di risanamento e tutela dell’aria, tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute e sull’ambiente. In tema di mobilità urbana, quella elettrica, costituisce una significativa opportunità per lo sviluppo sostenibile, presentando grandi potenzialità in termini di riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico.